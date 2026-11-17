{"_id":"6afc223fdce72941430edbed","slug":"video-kanpur-fire-incident-mayor-pramila-pandey-reached-site-assessed-situation-and-issued-necessary-instructions-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर अग्निकांड: महापौर प्रमिला पांडे मौके पर पहुंचीं, हालात का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर अग्निकांड: महापौर प्रमिला पांडे मौके पर पहुंचीं, हालात का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश
कानपुर के पटकापुर क्षेत्र की तंग गली में बने एक अनाधिकृत छह मंजिला अपार्टमेंट में सोमवार तड़के शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में एक किशोर और एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संकीर्ण रास्ता होने के कारण दमकल गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच सकीं, हालांकि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए 40-50 लोगों की जान बचाई। मंगलवार को महापौर प्रमिला पांडे घटनास्थल पर पहुंचीं। उन्होंने हालात का जायजा लिया और अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।