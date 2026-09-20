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कानपुर: मॉल रोड पर ई-रिक्शा और टेंपो चालकों का सड़क पर कब्जा

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 20 Sep 2026 05:12 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 05:12 PM IST







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मॉल रोड चौराहे पर ई-रिक्शा और टेंपो चालकों ने कब्जा जमा रखा है।अक्सर यहां मुर्रे कंपनी पुल की तरफ मुड़ने पर इनकी अराजकता की वजह से अक्सर जाम की स्थित हो जाती है। रविवार दोपहर को इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी नहीं दिखी। ... और पढ़ें

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