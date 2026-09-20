कानपुर: व्यापारी का फोन हैक कर खाते से उड़ाए 1.89 लाख, रिपोर्ट दर्ज

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चकेरी लाल बंगला निवासी रविकांत साहू बर्तन व्यापारी हैं। रविकांत ने पुलिस को बताया कि टेलीग्राम पर उन्होंने एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन में दिए गए लिंक को क्लिक कर उन्होंने एप डाउनलोड किया। इसके बाद उनका फोन हैक हो गया। उन्होंने फोन खराब समझ दुकानदार को बनवाने के लिए दिया। फोन वापस मिलने पर उन्होंने यूपीआई के जरिये खाता चेक किया तो 1.89 लाख रुपये खाते से गायब मिले। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा बताया कि आईटी एक्ट में रिपोर्ट दर्जकर साइबर ठगों की तलाश की जा रही है।