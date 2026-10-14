{"_id":"6acfc9b7244f2074b60d8784","slug":"video-kanpur-electric-current-hits-parade-procession-chariot-major-accident-averted-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: परेड की शोभायात्रा के रथ पर उतरा करंट, हादसा टला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्रीराम लीला सोसाइटी परेड की शोभायात्रा के रथ पर बुधवार को करंट उतर आया। रथ पर राम, जानकी और लक्ष्मण स्वरूप बैठे थे। करंट का हल्का झटका लगने पर नीचे तक झूलते तारों को जल्दी से उठा दिया गया। इस कारण बड़ा हादसा टल गया। गुस्साए पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा भी किया। रामलीला मंडली ने तारों के न हटाए जाने पर शोभायात्रा में जाने से मना कर दिया है। घटना चौक सराफा बाजार में हुई। सोसाइटी के मंत्री आलोक अग्रवाल ने बताया कि केस्को की लापरवाही से भगवान के सिंहासन पर करंट दौड़ गया। मथुरा मंडली ने कहा कि जब तक मार्ग की हर तरह की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक शोभायात्रा में कोई स्वरूप नहीं जाएंगे। अग्रवाल ने बताया प्रशासन और रामलीला भवन में हुई बैठकों में कई बार केस्को के अफसरों से शिकायत की जा चुकी है लेकिन तार वैसे ही झूल रहे हैं। केस्को के ओएसडी देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इंटरनेट एवं सर्विस केबल के तार पूर्व में नीचे होने के कारण सुव्यवस्थित कराए गए थे। इन तारों को दोबारा खींच दिया गया जिस कारण मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ। अब तारों को तत्काल प्रभाव से हटवा दिया गया है।

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