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कानपुर: छठ घाट पर आस्था के साथ खिलवाड़, पूजन स्थल पर पड़ी विसर्जित मूर्तियां
पनकी नहर स्थित छठ पूजा घाट पर पर्व नजदीक होने के बावजूद सफाई नहीं हुई है। नहर में विसर्जित देवी-देवताओं की मूर्तियां और पूजन सामग्री फैली है। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देंगी, वहीं मूर्तियां पड़ी हैं। संबंधित विभाग तत्काल मूर्तियां निकलवाकर भूमि विसर्जन कराए, ताकि व्रती महिलाओं की आस्था आहत न हो।
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