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यूपी: 'डोंट कम...', लड़की ने संभव को किया था ये आखिरी मैसेज; कैसे हुई कागज कारोबारी के बेटे की मौत? पूरी कहानी

Sun, 15 Nov 2026 09:14 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 15 Nov 2026 09:14 AM IST
सार

यूपी के कानपुर में रुद्रा ग्रीन्स की छठी मंजिल से गिरकर कारोबारी के बेटे की मौत हो गई। कागज कारोबारी का इकलौता बेटा दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकला था। परिजन ने धक्का देने का आरोप लगाया है। वहीं, शनिवार को लड़की ने दो बजे आखिरी मैसेज संभव को किया था कि डॉट कम...। 

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Kanpur: Paper Businessman's Son Dies After Falling from 6th Floor; Girl Last Message Revealed
kanpur police - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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युवक अपार्टमेंट में रहने वाली अपनी फ्रेंड से मिलने पहुंचा था। आनन-फानन लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने कुछ देर बाद मृत घोषित कर दिया। परिजन ने धक्का देने का आरोप लगाया है।
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कौशलपुरी के आरके नगर निवासी विशाल खंडेलवाल का गुरु पेपर हाउस के नाम से कागज का कारोबार है। परिवार में पत्नी प्रीती और इकलौता बेटा संभव था। बेटी काव्या शादीशुदा है। संभव व्यापार में सहयोग करता था। परिजन के मुताबिक, शनिवार दोपहर डेढ़ बजे संभव कार लेकर दोस्त से मिलने जाने की बात कह कर घर से निकला था। 
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दोपहर तीन बजे संभव के मोबाइल से किसी ने सूचना दी कि वह अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गया है और पारस अस्पताल में भर्ती है। परिजन अस्पताल पहुंचे तब तक संभव की मृत्यु हो चुकी थी। मौके से साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने शव मोर्चरी में भेज दिया।
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डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि लड़की के परिजन पैर फिसलने के बाद हादसा बता रहे हैं। संभव के परिजन ने धक्का देने का आरोप लगाया है। तहरीर और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विशाल खंडेलवाल के एक कर्मचारी ने चार दिन पहले ही फर्म के 20 लाख रुपये लूटने का भी प्रयास किया था। 
 
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फ्रेंड का मामा बोला, तेल में पैर फिसलने से गिरा
रुद्रा ग्रीन्स निवासी एक कारोबारी का परिवार छठी मंजिल के फ्लैट में रहता है। परिवार में पत्नी, बेटा है, जबकि उनकी विवाहित बेटी भी मायके में रहती है। उसका एक छोटा बेटा है और 18 वर्षीय बेटी मुंबई में पढ़ाई कर रही है। लड़की के मामा के मुताबिक, संभव की उसकी भांजी से मित्रता थी। 

 

दिवाली पर भांजी मुंबई से घर आई थी। जिसके चलते संभव भी अक्सर फ्लैट में आ रहा था। शनिवार दोपहर घर पर मामा-भांजी और भांजा थे। अन्य लोग बाहर गए थे। सभी लोग कॉफी पीने जाने का प्लान कर रहे थे। इसी दौरान संभव और छोटा भांजा दोनों फ्लैट में वॉलीबॉल खेलने लगे। 

 

बॉल बालकनी की ओर गई तो संभव ने दौड़ कर पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान बालकनी के पास दिवाली पर रखे गए दीये से फैले तेल पर संभव का पैर पड़ा और वह फिसल कर नीचे आ गिर गया। 

आरोप... संभव के साथ मारपीट हुई, डाटा भी डिलीट

संभव के परिजन का आरोप है कि उसके दाहिने पैर में रगड़ है। कमर, पीठ और हाथ में खरोंचने के निशान हैं। यही नहीं संभव और लड़की के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का डाटा भी डिलीट मिला है। लड़की ने करीब दो बजे संभव को आखिरी मैसेज किया है डॉट कम (मत आओ)।
 
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