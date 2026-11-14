{"_id":"6af88c1e890ed9683f01b597","slug":"chauri-chaura-accident-wheels-of-all-four-ac-coaches-inspected-statements-recorded-from-several-individuals-2026-11-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चौरीचौरा एक्सप्रेस हादसा: चारों एसी कोच के पहियों की जांच की गई, कई लोगों के लिए बयान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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जांच दल ने सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त कोचों की ट्राली को अलग कराया। इसके बाद पहियों की बनावट, उनके बीच की दूरी, स्प्रिंग सस्पेंशन और कपलर की माप ली। इन सभी पुर्जों के निर्धारित मानकों से मिलान के जरिये यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी तकनीकी खामी के कारण तो कोच पटरी से नहीं उतरे। रेलवे अधिकारी सभी माप और तकनीकी तथ्यों का मिलान कर रहे हैं। इसके साथ ही शनिवार को जांच टीम ने कई लोगों के बयान लिए। विज्ञापन चौरीचौरा एक्सप्रेस के चार एसी कोच के पटरी से उतरने की घटना की तकनीकी जांच चल रही है। शनिवार को चार सदस्यीय जांच दल ने न्यू कोचिंग काॅप्लेक्स में खड़े दुर्घटनाग्रस्त कोच के पहियों, स्प्रिंग, सस्पेंशन और कलपर की जांच की। ट्राली को कोच से अलग कर उसके अलग-अलग हिस्सों की तकनीकी जांच की गई। घटनास्थल पर पटरियों को बदलने के बाद रेलवे ने उन्हें फिटनेस दे दी है। इसके साथ ही इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया। कई लोगों के बयान भी लिए हैं।

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अभी कुछ और लोगों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि जांच टीम दुर्घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल कर रही है। संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। सभी जानकारी और तकनीकी तथ्यों का मिलान करने के बाद समग्र रिपोर्ट तैयारी होगी। इसके बाद रिपोर्ट मंडल मुख्यालय भेजी जाएगी।





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