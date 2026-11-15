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कानपुर: रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर कारोबारी के इकलौते बेटे की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 15 Nov 2026 09:37 AM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 09:37 AM IST

बिठूर रोड स्थित रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से नीचे गिरने से कागज कारोबारी के इकलौते बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह अपार्टमेंट में रहने वाली अपनी फ्रेंड से मिलने गया था। हत्या, हादसा और आत्महत्या के बिंदुओं पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम छानबीन कर रही है। ... और पढ़ें

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