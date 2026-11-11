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कानपुर: कांशीराम अस्पताल में विकलांग को नहीं मिला स्ट्रेचर, घिसटते-घिसटते इलाज कराने पहुंचा

Shikha Pandey

Updated Wed, 11 Nov 2026 04:50 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 04:50 PM IST







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यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहद सतर्क हैं। इसके बावजूद उनके आदेशों की अस्पतालों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कांशीराम अस्पताल में बुधवार को एक विकलांग को स्ट्रेचर नहीं मिला। इस पर वह घिसटते घिसटते इलाज कराने गया। ... और पढ़ें

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