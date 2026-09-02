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कानपुर: भीटी हवेली गांव में गिरा जर्जर मकान, मलबे की चपेट में आकर चार ग्रामीण घायल

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 05:21 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 05:21 PM IST







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बिल्हौर तहसील के भीटी हवेली गांव में लगातार बारिश के चलते एक मकान ढह गया, जिससे मलबे में दबकर एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ... और पढ़ें

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