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कानपुर: 12 फीट गहरे तालाब में फंसी गौ माता को स्थानीय लोगों और 112 टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 18 Nov 2026 04:33 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 04:33 PM IST







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मर्दनपुर में 12 फीट गहरे तालाब में गिरी एक बेजुबान गौ माता को स्थानीय राहगीरों और यूपी 112 की सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गाय के गले में रस्सी बंधी होने से उसके पालतू होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस अब लापरवाह मालिक की तलाश कर रही है। ... और पढ़ें

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