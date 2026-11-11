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कानपुर: भाई दूज पर ई रिक्शा, टैंपो के लिए लोग रहे परेशान

Shikha Pandey

Updated Wed, 11 Nov 2026 05:33 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 05:33 PM IST







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भाई दूज के त्योहार पर जब बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए निकली तब उनको पहला जाम से जूझना पड़ा। इसके बाद वह साधन के लिए परेशान रही। शुक्लागंज से माल रोड आने के दौरान बहनें घंटों ई रिक्शे, टैंपो के लिए खड़ी रही। ... और पढ़ें

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