{"_id":"6b06d0d7006185cce7056173","slug":"video-kanpur-cms-dr-piyush-mishra-checked-on-the-condition-of-the-injured-on-wednesday-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तेंदुए ने खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर बोला हमला, सीएमएस ने घायलों का हाल-चाल जाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: तेंदुए ने खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर बोला हमला, सीएमएस ने घायलों का हाल-चाल जाना
महाराजपुर के गगन खेड़ा गांव में मंगलवार दोपहर कथित तेंदुए ने खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। हमले में नौ लोग घायल हुए, जिनमें आठ को बुधवार को कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी के चेहरे का मांस नोच लिया तो किसी के कंधे को जबड़े में दबा लिया। सातवीं का छात्र साहिल भी हमले में घायल हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक, बचाव के लिए पहुंचे लोगों पर भी जानवर टूट पड़ा। वन विभाग ने छह किलोमीटर क्षेत्र में पांच घंटे रेस्क्यू किया, लेकिन सुराग नहीं मिला। गांव में लाठी-डंडों से पहरेदारी हो रही है। सीएमएस डॉ. पीयूष मिश्रा ने बुधवार को घायलों का हाल-चाल जाना।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।