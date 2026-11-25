{"_id":"6b06d0d7006185cce7056173","slug":"video-kanpur-cms-dr-piyush-mishra-checked-on-the-condition-of-the-injured-on-wednesday-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तेंदुए ने खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर बोला हमला, सीएमएस ने घायलों का हाल-चाल जाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराजपुर के गगन खेड़ा गांव में मंगलवार दोपहर कथित तेंदुए ने खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। हमले में नौ लोग घायल हुए, जिनमें आठ को बुधवार को कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी के चेहरे का मांस नोच लिया तो किसी के कंधे को जबड़े में दबा लिया। सातवीं का छात्र साहिल भी हमले में घायल हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक, बचाव के लिए पहुंचे लोगों पर भी जानवर टूट पड़ा। वन विभाग ने छह किलोमीटर क्षेत्र में पांच घंटे रेस्क्यू किया, लेकिन सुराग नहीं मिला। गांव में लाठी-डंडों से पहरेदारी हो रही है। सीएमएस डॉ. पीयूष मिश्रा ने बुधवार को घायलों का हाल-चाल जाना।

... और पढ़ें