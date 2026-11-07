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कानपुर बजरिया अग्निकांड: देर रात धू-धूकर जली दुकान, लाखों का सामान जलकर राख

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 01:40 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 01:40 PM IST







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कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में देर रात एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया, हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ... और पढ़ें

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