कानपुर: सूर्य उपासना के महापर्व से पहले अव्यवस्था का ग्रहण, सफाई से लेकर रोशनी तक के इंतजाम अधूरे

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छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से होनी है। शहर में पूर्वांचल और बिहार की करीब आठ से साढ़े आठ लाख आबादी छठ महापर्व मनाती है। महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। शहर में कृत्रिम तालाबों, गंगा तटों और नहरों को मिलाकर 50 से 55 स्थानों पर पूजा होती है। सीटीआई नहर गंदगी से पटी है। पनकी, आवास विकास, कल्याणपुर, रविदासपुरम और बर्रा के घाटों पर भी सफाई अधूरी है। कई जगह रास्तों पर गिट्टी बिखरी है और रोशनी के इंतजाम नहीं हैं। पनकी छठ पूजा नहर से आवास विकास-1 की ओर जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। गणेश महोत्सव के दौरान कृत्रिम तालाबों में प्रतिमा विसर्जन के बाद उनकी सफाई भी नहीं कराई गई। नहरों के किनारे मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होने से श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ सकती है। नगर निगम की सुस्ती को लेकर भोजपुरी समाज ने नाराजगी जताई है।शास्त्रीनगर बड़ा और छोटा सेंट्रल पार्क, कमलानगर पार्क, जेपी पार्क विजयनगर, नमक फैक्टरी और तिलेश्वर मंदिर के पास कृत्रिम तालाब में पूजा होगी।अरमापुर, पनकी, सीटीआई, साकेतनगर, आवास विकास, नौरैयाखेड़ा, रतनपुर, दबौली, अटल घाट, सरसैया घाट, मैस्कर घाट, गोलाघाट, सिद्धनाथ घाट और रविदासपुरम में नहर और नदी किनारे स्थित घाट पर पूजा होती है।सभी जोन के अधिकारियों को घाटों और नहरों की सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्व से पहले सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे।