{"_id":"6ac28f43102174c57209d464","slug":"video-kanpur-annu-awasthi-undertakes-dev-yatra-makes-a-vow-regarding-politics-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: अन्नू अवस्थी ने देव यात्रा निकाली, राजनीति की मन्नत मानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: अन्नू अवस्थी ने देव यात्रा निकाली, राजनीति की मन्नत मानी
टीवी एक्टर एवं हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी ने रविवार को सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में देव यात्रा निकाली। इसकी शुरुआत जेके मंदिर से की गई। इसके बाद चंद्रिका देवी मंदिर, बनखंडेश्वर मंदिर समेत यात्रा रूट के अन्य मंदिरों में वह गए। उन्होंने राजनीति की मन्नत मानी। उनके साथ नगर सांसद रमेश अवस्थी भी मौजूद रहे। इस वजह से राजनीतिक हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई कि अन्नू अवस्थी विधायकी की मनोकामना के लिए भाजपा का दामन पकड़ रहे हैं। अन्नू ने कहा कि वह अपने जीवन की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है। वह सीसामऊ के लोगों का प्यार पाएंगे। सीसामऊ से चुनावी दावेदारी को लेकर इशारा भी किया। देव यात्रा में टीवी एवं फिल्म अभिनेत्री दीप्ति जोशी, महामंडलेश्वर मनोजानंद, गुड़िया अवस्थी, पूजा दुबे आदि शामिल रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।