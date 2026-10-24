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कानपुर: जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 270 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 24 Oct 2026 02:49 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 02:49 PM IST







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12वीं कानपुर जिला वार्षिक जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 का आयोजन किया गया, जिसमें 270 उभरते हुए खिलाड़ियों ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में 184 बालकों और 86 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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