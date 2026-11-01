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खबर का असर: चकेरी के पीएसी मोड़ पर नाला बनाने का काम शुरू

Shikha Pandey

Updated Sun, 01 Nov 2026 05:23 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 05:23 PM IST







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अमर उजाला की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीते दिनों चकेरी थाना क्षेत्र के पीएसी मोड़ स्थित खुले नाले की खबर अमर उजाला ने प्रमुखता से चलाई थी। जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर नाले को बनवाने का काम शुरू कर दिया है। ... और पढ़ें

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