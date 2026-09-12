{"_id":"6aa54f18352c20f1fc069328","slug":"video-highway-lane-closed-to-set-up-flood-relief-camp-for-flood-affected-villagers-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बाढ़ पीड़ितों के लिए हाईवे की एक लेन बंद, टेंट लगाकर बनाया बाढ़ राहत शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: बाढ़ पीड़ितों के लिए हाईवे की एक लेन बंद, टेंट लगाकर बनाया बाढ़ राहत शिविर

प्रसून शुक्ला

Updated Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST







Link Copied



गंगा की बाढ़ से ख्योरा कटरी के सात मजरे प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी गांवों के अंदर तक पहुंच गया है। बाढ़ पीड़ितों की मदद और उन्हें सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने बनियापुरवा चौराहे पर मंधना गंगा बैराज हाईवे की एक लेन बंद कर दी है। इसी लेन पर टेंट लगाकर बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन