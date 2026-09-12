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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Highway Lane Closed to Set Up Flood Relief Camp for Flood-Affected Villagers

कानपुर: बाढ़ पीड़ितों के लिए हाईवे की एक लेन बंद, टेंट लगाकर बनाया बाढ़ राहत शिविर

Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST
प्रसून शुक्ला
Prasoon Shukla प्रसून शुक्ला
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST
Highway Lane Closed to Set Up Flood Relief Camp for Flood-Affected Villagers
गंगा की बाढ़ से ख्योरा कटरी के सात मजरे प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी गांवों के अंदर तक पहुंच गया है। बाढ़ पीड़ितों की मदद और उन्हें सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने बनियापुरवा चौराहे पर मंधना गंगा बैराज हाईवे की एक लेन बंद कर दी है। इसी लेन पर टेंट लगाकर बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है।
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