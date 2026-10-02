{"_id":"6abfa2894058efb2b305f974","slug":"video-ganga-water-level-rises-again-in-kanpur-katri-areas-roads-in-bhopal-purva-and-baniya-purva-inundated-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर कटरी में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, भोपाल पुरवा व बनिया पुरवा की सड़कों पर पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के कटरी इलाकों में गंगा नदी के जलस्तर में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। नवाबगंज व आसपास के कटरी क्षेत्र स्थित भोपाल पुरवा और बनिया पुरवा में बढ़ा हुआ पानी मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है। बनिया पुरवा में तो ग्राम प्रधान के घर के पास सड़क पर जलभराव होने से ग्रामीणों और राहगीरों का आवागमन बेहद दुभर हो गया है। लगातार जलस्तर बढ़ने से तटीय बस्तियों के निवासियों में दोबारा बाढ़ और कटान की आशंका को लेकर दहशत का माहौल है।

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