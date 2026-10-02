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कानपुर कटरी में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, भोपाल पुरवा व बनिया पुरवा की सड़कों पर पानी

Fri, 02 Oct 2026 05:54 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:54 PM IST
Ganga water level rises again in Kanpur Katri areas roads in Bhopal Purva and Baniya Purva inundated
कानपुर के कटरी इलाकों में गंगा नदी के जलस्तर में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। नवाबगंज व आसपास के कटरी क्षेत्र स्थित भोपाल पुरवा और बनिया पुरवा में बढ़ा हुआ पानी मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है। बनिया पुरवा में तो ग्राम प्रधान के घर के पास सड़क पर जलभराव होने से ग्रामीणों और राहगीरों का आवागमन बेहद दुभर हो गया है। लगातार जलस्तर बढ़ने से तटीय बस्तियों के निवासियों में दोबारा बाढ़ और कटान की आशंका को लेकर दहशत का माहौल है।
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