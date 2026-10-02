यूपी: कानपुर की साख पर बट्टा, जर्जर सड़कों और फ्लाइट न होने से छिना राष्ट्रीय सम्मेलन, अब लखनऊ में होगा आयोजन

कानपुर शहर में घटिया सड़कें, चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था और एयर कनेक्टिविटी के अभाव ने कानपुर की साख पर बट्टा लगा दिया है। चिकित्सा जगत में उत्तर और मध्य भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन ‘कानपुर आर्थ्रोप्लास्टी कोर्स’ अब नाम का कानपुर रह गया है। दो से चार अक्तूबर तक शहर में इसका आयोजन होना था पर एक्सप्रेस-वे और सड़कों का हश्र देखकर इसका आयोजन मजबूरी में लखनऊ में करना पड़ रहा है।

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ये बातें परेड स्थित आईएमए भवन में बृहस्पतिवार को साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉ. एएस प्रसाद ने कहीं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उम्मीद थी कि कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने से स्थिति सुधरेगी। इसलिए डॉक्टरों और मेहमानों के ठहरने के लिए बिठूर के एक होटल में 80 कमरे और सिविल लाइंस स्थित होटल में 50 कमरे एडवांस में बुक कराए गए थे।