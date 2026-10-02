कानपुर: नगर निगम में बापू व शास्त्री को नमन, महापौर ने फहराया तिरंगा, 157 घंटे का महाअभियान भी संपन्न

कानपुर नगर निगम में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नगर निगम परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम में शहीदों को भी नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

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ध्वजारोहण के बाद नगर निगम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के माध्यम से देश को नई दिशा दी, वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की।