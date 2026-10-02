कानपुर: केशव प्रसाद मौर्य बोले- 2027 में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार, अखिलेश का PDA परिवार डेवलपमेंट एजेंसी

कानपुर में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर आने का अवसर मिलने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से खुशी होती है और इसी कारण वह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं।

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बता दें कि डिप्टी सीएम टीएसएच में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित नमो सेवा, अनकही कहानियां कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए हैं। सपा पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है।