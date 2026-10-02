कानपुर मेट्रो में गांधी जयंती की धूम, बच्चों ने पेश किए देशभक्ति नृत्य, ली मेट्रो राइड

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गांधी जयंती के अवसर पर कानपुर मेट्रो द्वारा सार्थक प्राइमरी स्कूल के सहयोग से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नन्हे कलाकारों ने वैष्णव जन तो तेने कहिए व रघुपति राघव राजा राम जैसे प्रिय भजनों तथा देशभक्ति गीतों व नृत्यों की सुमधुर प्रस्तुतियां देकर समां बांधा। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में स्वतंत्रता सेनानियों का रूप धरे बच्चों ने संदेश दिया, जिसके बाद उन्हें कानपुर सेंट्रल से एलएलआर हॉस्पिटल स्टेशन तक निःशुल्क मेट्रो जॉय राइड कराई गई।

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