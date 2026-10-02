महोबा: 36.94 क्विंटल अवैध आतिशबाजी बरामद, मध्यप्रदेश भेजी जा रही थी खेप, पिता-पुत्र समेत चार गिरफ्तार

महोबा जिले में आगामी नवरात्रि, दशहरा व दिवाली पर्व को देखते हुए अवैध आतिशबाजी के निर्माण, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महोबकंठ पुलिस ने उमरई मोड़ के पास अवैध आतिशबाजी ले जा रहे पिता-पुत्रों समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर करीब 36.94 क्विंटल आतिशबाजी बरामद की। पुलिस ने आतिशबाजी के परिवहन में इस्तेमाल दो ट्रैक्टर व एक डीसीएम को भी कब्जे में लिया है।

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189 कार्टून माचिस पटाखा और 50 कार्टून सुतली बम को महोबा से मध्यप्रदेश भेजा जा रहा था। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह को शुक्रवार की सुबह सूचना मिली कि अवैध आतिशबाजी को मध्यप्रदेश की ओर वाहनों में भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने उमरई मोड़ के पास घेराबंदी की। इस दौरान अवैध आतिशबाजी का परिवहन कर रहे चार लोगों को पकड़ लिया गया।