कानपुर: सीओडी पुल के पास लूट, बदमाशों ने महिला से झपटी चेन, गिरकर पति का हाथ फ्रैक्चर, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में रेलबाजार थाना क्षेत्र के सीओडी पुल उतरते ही हनुमान मंदिर के पास स्कूटी से पति के साथ जा रही महिला से शुक्रवार सुबह बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर चेन लूट ली। घटना में दंपती घायल हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है।

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कृष्णा नगर निवासी त्रिभुवन चंद्र जैन शुक्रवार सुबह स्कूटी से पत्नी नीलम के साथ जनरलगंज स्थित जैन मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। सीओडी पुल उतरते ही हनुमान मंदिर के पास एक बाइक में सवार होकर दो बदमाश आए। दोनों ने झपट्टा मारकर नीलम की चेन लूट ली। इसके बाद टाटमिल की ओर भाग निकले।