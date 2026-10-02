कानपुर: नाती से विवाद के बाद बाबा ने जहर खाकर दी जान, कहासुनी और मारपीट से थे आहत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर के घाटमपुर में पतारा चौकी क्षेत्र के बरनाव गांव में एक बुजुर्ग ने नाती से विवाद के बाद दुखी होकर जहर खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी रामस्वरूप (60) का अविवाहित नाती लाल सिंह उनके पास ही रहता था।

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वृद्ध के बेटे कमल सिंह ने तहरीर देते हुए बताया कि लाल सिंह के माता पिता न होने के कारण वह तीन साल की उम्र से यही रहता था। गुरुवार को उसने देर शाम शराब पीकर रामस्वरूप से बहस की और उनके साथ मारपीट भी की। इससे आहत होकर रामस्वरूप ने शुक्रवार दोपहर जहरीली दवा खा ली।