कानपुर: नाती से विवाद के बाद बाबा ने जहर खाकर दी जान, कहासुनी और मारपीट से थे आहत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 02 Oct 2026 09:25 PM IST
सार
Kanpur News: पतारा चौकी अंतर्गत बरनाव गांव में नाती की करतूत से दुखी होकर बुजुर्ग ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों के अनुसार, शराबी नाती ने गुरुवार शाम बुजुर्ग के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी।
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विस्तार
कानपुर के घाटमपुर में पतारा चौकी क्षेत्र के बरनाव गांव में एक बुजुर्ग ने नाती से विवाद के बाद दुखी होकर जहर खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी रामस्वरूप (60) का अविवाहित नाती लाल सिंह उनके पास ही रहता था।
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वृद्ध के बेटे कमल सिंह ने तहरीर देते हुए बताया कि लाल सिंह के माता पिता न होने के कारण वह तीन साल की उम्र से यही रहता था। गुरुवार को उसने देर शाम शराब पीकर रामस्वरूप से बहस की और उनके साथ मारपीट भी की। इससे आहत होकर रामस्वरूप ने शुक्रवार दोपहर जहरीली दवा खा ली।
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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
जब तक घर वालों को पता चलता, तब तक उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पतारा पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके से पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकी इंचार्ज दीपक गिरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।