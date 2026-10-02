कानपुर: कमिश्नरेट में गांधी-शास्त्री जयंती का आयोजन, सीपी ने प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण, सेवा का लिया संकल्प

कानपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को कमिश्नरेट पुलिस ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने दोनों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, सादगी, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा के मूल्यों को आत्मसात करने की शपथ दिलाई गई।

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पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों से नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और सहायता को प्राथमिकता देते हुए पूरी निष्ठा एवं संवेदनशीलता से दायित्व निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अपर पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था डॉ. विपिन ताडा और अपर पुलिस कमिश्नर मुख्यालय एवं अपराध संकल्प शर्मा समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।