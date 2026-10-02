कानपुर में बेखौफ बदमाशों का तांडव, मंदिर दर्शन को जा रही महिला से लूटी चेन

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कानपुर के रेलबाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सीओडी पुल के पास शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। जनरलगंज स्थित जैन मंदिर दर्शन करने जा रहे कृष्णा नगर निवासी दंपति से बाइक सवार दो बदमाशों ने डेढ़ से दो तोले की सोने की चेन झपट ली। छीनाझपटी के दौरान स्कूटी अनियंत्रित होने से दंपति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें पति के हाथ में फ्रैक्चर आया है। थाना प्रभारी अमान सिंह के मुताबिक मामला दर्ज कर बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं।

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