{"_id":"6a98273b9021ac8201073c21","slug":"video-dark-clouds-hover-over-kanpur-intermittent-rain-continues-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में छाए काले बादल, रुक-रुक कर हो रही झमाझम बारिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में छाए काले बादल, रुक-रुक कर हो रही झमाझम बारिश

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 07:10 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 07:10 PM IST







Link Copied



कानपुर में काले बादल छाए हुए हैं। शहर में रुक-रुक बारिश हो रही है। बारिश से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं दूसरी ओर जलभराव से परेशानी भी हुई। ... और पढ़ें

विज्ञापन