गणेश मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा में डांस के दौरान जनरेटर से घायल महिला की हालत सुधरी

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गणेश मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा में डांस के दौरान मोहल्ला गांधी नगर निवासी 36 वर्षीय महिला बच्चा सोनकर के बाल जनरेटर की चपेट में आ गए थे। हादसे में उनके बाल और सिर का मांस भी उसी में फंस गया। उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायल की मौसी कल्लो सोनकर ने बताया कि अब महिला की हालत में पहले से सुधार है। डाक्टरों ने सर्जरी करने की बात कही है। सही होने में करीब चार से पांच माह लेगेगें।

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