कानपुर: सामूहिक विवाह के लिए 11 जोड़े परिधान व श्रृंगार वितरण समारोह का हुआ आयोजन

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ओम जनसेवा संस्थान ने शिव पार्वती सामूहिक विवाह के पावन पर्व में 11 नवविवाहित जोड़ों के लिए एक भव्य परिधान व श्रृंगार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी जोड़ों को वधू के लिए आकर्षक वस्त्र, उत्कृष्ट आभूषण, चूड़ा और दूल्हों के लिए कोट-पैंट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पार्षद कैलाश पांडे, सीमा अग्रहरि, शैलेंद्र गुप्ता, शैलेश बाजपेई व शिवम तिवारी आदि मौजूद रहे।

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