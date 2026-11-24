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जाजमऊ थानाक्षेत्र में एटीएम कार्ड फंसने के बहाने साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जखई बाबा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में कार्ड फंसने के कुछ ही देर बाद एक महिला के बैंक खाते से 90 हजार की अवैध निकासी कर ली गई। पीड़िता ने बताया कि उसने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ एफआईआर थाना जाजमऊ में दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।

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