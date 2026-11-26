कानपुर में केडीए की रतनपुर विस्तार योजना पार्ट-1 में मूल आवंटी की फोटो हटा दूसरी महिला की फोटो लगाकर रजिस्ट्री कराने के प्रयास के मामले में बुधवार को आरोपी लिपिक जितेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है। केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। केडीए ने अगस्त में मामला सामने आने के बाद जितेंद्र समेत तीन बाबुओं, फर्जी महिला और दो गवाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

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रतनपुर विस्तार योजना पार्ट-1 के साउथ-ईस्ट कॉर्नर स्थित भूखंड संख्या ए-03 की मूल आवंटी रमणी देवी पुत्री टीआर वासू हैं। पिछले दिनों अधिवक्ता रामनिवास सिंह चौहान ने इस संबंध में प्राधिकरण में शिकायत की थी। वह मूल आवंटी को साथ लेकर केडीए कार्यालय पहुंचे और साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके बाद मामले की जांच शुरू कराई गई जिसमें सामने आया कि मूल आवंटी की फोटो हटाकर दूसरी महिला की फोटो लगाई गई थी।