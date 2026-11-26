कानपुर: सीपी तक पहुंचा महापौर दफ्तर का जूता प्रकरण, एसीपी स्वरूपनगर को सौंपी गई जांच, पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन
Kanpur News: महापौर कार्यालय में वार्ड-54 के पार्षद कौशल मिश्रा से अभद्रता व जूता दिखाने के मामले में बुधवार को पार्षदों ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा और आरोपी शैलेंद्र सिंह भदौरिया पर कार्रवाई की मांग की।
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कानपुर में महापौर कार्यालय का जूता प्रकरण अब पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पहुंच गया है। वार्ड-54 के पार्षद कौशल मिश्रा के अपमान के विरोध में बुधवार को सभी पार्षद सीपी रघुबीर लाल से मिले। मामले के आरोपी शैलेंद्र सिंह भदौरिया पर कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच एसीपी स्वरूपनगर को दी गई है।
बता दें कि केशवपुरम स्थित सिलिंडर चौराहा पर बने पृथ्वीराज चौहान स्मारक और गैस सिलिंडर मॉडल को 13 नवंबर को जेसीबी से हटा दिया गया था। विरोध में केशवपुरम निवासी कुछ लोग महापौर से शिकायत करने नगर निगम पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने पार्षद कौशल मिश्रा पर स्मारक हटवाने का आरोप लगाया था। मामला बढ़ने पर लोगों ने पार्षद को जूता दिखाया।
ये लोग रहे मौजूद
पानी की बोतल फेंकी थी। इससे पार्षदों में आक्रोश है। बुधवार को भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित के नेतृत्व में कई पार्षद पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। शैलेंद्र सिंह भदौरिया पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पार्षद कौशल मिश्रा, नीरज वाजपेयी, धीरज त्रिपाठी, शकील सानू, इशरत, नीरज रक्सेल, गुंजन लाल शर्मा आदि मौजूद रहे।