कानपुर केस्को: दरवाजे खटखटाते रहे कर्मचारी, एआई ने वसूली में मारी बाजी, सात दिन में 1.18 करोड़ जमा, पढ़ें डिटेल
Kanpur News: केस्को की एआई कॉलिंग पहल ने सात दिनों में 1.18 करोड़ रुपये की वसूली की है, जहां 19 नवंबर से 1712 बड़े बकायेदारों को फोन करने के बाद 288 उपभोक्ताओं ने बिल जमा किया। कर्मचारियों के डोर-टू-डोर कलेक्शन से जहां औसतन 20 लाख रुपये प्रतिमाह जमा होते थे।
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कानपुर में विद्युत बिल के बकायेदारों से वसूली के लिए केस्को की ओर से शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कॉलिंग की पहल ने महज सात दिनों में असर दिखा दिया। 20 हजार चिह्नित बकायेदारों में से शुरुआती चरण में 1712 उपभोक्ताओं को 19 नवंबर से फोन कर भुगतान की याद दिलाई गई। इसके बाद 288 उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा कर दिया और केस्को के खाते में 1.18 करोड़ रुपये पहुंच गए। अब तक बिजली के बिलों की वसूली के लिए केस्को के कर्मचारियों को बकायेदारों के घरों तक जाना पड़ता था।
इसके बावजूद डोर-टू-डोर कलेक्शन से औसतन 20 लाख रुपये प्रतिमाह ही जमा हो पा रहे हैं। इसके उलट एआई कॉलिंग ने महज एक सप्ताह में 1.18 करोड़ रुपये की वसूली कर ली। यानी सात दिनों की एआई कॉलिंग से हुई वसूली डोर-टू-डोर कलेक्शन के औसत मासिक आंकड़े से करीब छह गुना है। नई तकनीक से स्वचालित कॉल के जरिये एक साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंचना भी आसान हुआ है। इससे कर्मचारियों का समय और मेहनत दोनों बच रहे हैं।
87 करोड़ के बकाये पर केस्को की नजर
केस्को ने करीब 20 हजार पुराने और बड़े बकायेदारों को बिल वसूली के लिए चिह्नित किया है। इन पर लगभग 87 करोड़ रुपये का बिजली का बिल बकाया है। एआई कॉलिंग के जरिये उपभोक्ताओं को बकाया राशि की जानकारी देकर भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शुरुआती चरण में 1712 उपभोक्ताओं को कॉल की गई जिनमें 288 ने भुगतान कर दिया। केस्को को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तकनीक से वसूली का आंकड़ा और बढ़ेगा। इससे कर्मचारियों का समय बचने के साथ ही लंबे समय से लंबित बिजली बिलों की वसूली में भी तेजी आएगी।
शुरुआती परिणाम उत्साहजनक हैं। डोर-टू-डोर कलेक्शन में जहां औसतन 20 लाख रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं, वहीं एआई कॉलिंग से सात दिनों में 1.18 करोड़ रुपये की वसूली होना सराहनीय है। -नेहा जैन, केस्को एमडी