कानपुर में विद्युत बिल के बकायेदारों से वसूली के लिए केस्को की ओर से शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कॉलिंग की पहल ने महज सात दिनों में असर दिखा दिया। 20 हजार चिह्नित बकायेदारों में से शुरुआती चरण में 1712 उपभोक्ताओं को 19 नवंबर से फोन कर भुगतान की याद दिलाई गई। इसके बाद 288 उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा कर दिया और केस्को के खाते में 1.18 करोड़ रुपये पहुंच गए। अब तक बिजली के बिलों की वसूली के लिए केस्को के कर्मचारियों को बकायेदारों के घरों तक जाना पड़ता था।

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इसके बावजूद डोर-टू-डोर कलेक्शन से औसतन 20 लाख रुपये प्रतिमाह ही जमा हो पा रहे हैं। इसके उलट एआई कॉलिंग ने महज एक सप्ताह में 1.18 करोड़ रुपये की वसूली कर ली। यानी सात दिनों की एआई कॉलिंग से हुई वसूली डोर-टू-डोर कलेक्शन के औसत मासिक आंकड़े से करीब छह गुना है। नई तकनीक से स्वचालित कॉल के जरिये एक साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंचना भी आसान हुआ है। इससे कर्मचारियों का समय और मेहनत दोनों बच रहे हैं।