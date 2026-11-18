{"_id":"6afd9b9d829301a407036a50","slug":"video-amla-navami-celebrated-with-devotion-and-enthusiasm-in-kanpur-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया आंवला नवमी का पर्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया आंवला नवमी का पर्व

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 18 Nov 2026 06:05 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 06:05 PM IST







Link Copied



कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी आंवला (अक्षय) नवमी का पर्व कानपुर में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान गोविंद नगर पार्क में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्र होकर विधि-विधान से आंवले के पेड़ की पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

विज्ञापन