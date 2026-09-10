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कानपुर: आंबेडकरपुरम नर्सरी की ओर जाने वाली सड़क जर्जर, गहरे गड्ढों और मलबे से परेशानी

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 10 Sep 2026 06:32 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 06:32 PM IST







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आंबेडकरपुरम स्थित नर्सरी की ओर जाने वाली सड़क जर्जर हालत में है। करीब पांच मीटर चौड़ी इस संकरी सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं और सड़क का कुछ हिस्सा खुदा हुआ है। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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