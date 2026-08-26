बेहतर अनुभव के लिए एप चुनें।
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   500 kg of foul-smelling Khoya found in dirty sacks; destroyed

कानपुर: गोविंदनगर आउटर पर बारिश के बीच खुले में रखा था 500 किलो खोया, नष्ट कराया गया

Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:56 PM IST
500 kg of foul-smelling Khoya found in dirty sacks; destroyed
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बुधवार को गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के आउटर के पास सड़क किनारे गंदगी के बीच रखा करीब 500 किलोग्राम संदिग्ध और बदबूदार खोया बरामद किया। खोया को देखते ही वह उपयोग करने लायक नहीं लगा। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.75 लाख रुपये बताई गई। सूचना के आधार पर खाद्य सचल दल ने गोविंदपुरी स्टेशन से पहले आउटर क्षेत्र में जांच करने पहुंच गई। मौके पर बड़ी मात्रा में खोया बारिश के बीच सड़क किनारे जमीन पर गंदे बोरों में रखा मिला। टीम ने जैसे ही खाेया की जानकारी ली तो पास खड़े दो व्यक्ति बिना कुछ बताए खोया छोड़कर भाग निकले। वहीं, अन्य यात्रियों से जानकारी ली गई तो पता चला कि खोया इटावा से कानपुर खोया मंडी के लिए पैसेंजर ट्रेन से लाया गया है। ऑटो से मंडी में ले जाने की तैयारी थी। टीम ने काफी देर तक इंतजार किया। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की लेकिन खोये का कोई दावेदार सामने नहीं आया।बारिश में खुले में गंदगी के बीच रखे होने के साथ ही खोये से तेज दुर्गंध आ रही थी। खाद्य सचल दल ने उपयोग के लिए अनुपयुक्त मानते हुए करीब 500 किलो खोया जब्त कर गोविंदनगर स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट पहुंचाया और नष्ट करा दिया। सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

छत्तीसगढ़: बाड़े में बत्तख को निगल रहा था 9 फीट का अजगर, नजारा देख सहमे घरवाले; सुरक्षित हुआ रेस्क्यू

12-kg python swallows duck at Korba farmhouse, family shocked seeing enclosure, rescued and released safely
Chhattisgarh
26 Aug 2026

रोहतक में गद्दे के शोरूम में लगी भीषण आग

Massive fire breaks out at a mattress showroom in Rohtak.
Rohtak
26 Aug 2026

गोंडा: 700 से अधिक महिलाओं को बांटी साड़ी, मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ

गोंडा: 700 से अधिक महिलाओं को बांटी साड़ी, मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ
Gonda
26 Aug 2026

चंदौली में धूमधाम से मनाया गया ईद-ए-मिलाद-उन-नबी

Eid-e-Milad-un-Nabi celebrated with great enthusiasm in Chandauli.
Chandauli
26 Aug 2026

किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी, खरीद माइनर की सफाई शुरू

Decades-old demand of farmers met cleaning of the Kharid minor canal begins
Chandauli
26 Aug 2026
विज्ञापन

मुगलसराय में बारिश का कहर, लोको कॉलोनी के मुख्य मार्ग और रेलवे क्वार्टरों में घुसा पानी

Rain wreaks havoc in Mughalsarai water enters main road of Loco Colony and railway quarters
Chandauli
26 Aug 2026

सेल खड़ी मिलाकर बनाया जा रहा था घेबर के लिए खोया, अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

Major crackdown by the Food Safety Department in Aligarh, adulterated khoya seized
Aligarh
26 Aug 2026
विज्ञापन

रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात, सीसीएसयू में कार्यक्रम में सीएम योगी के संबोधन का हुआ लाइव प्रसारण

Meerut: Free Bus Travel for Women on Raksha Bandhan, CM Yogi’s Address Telecast Live at CCSU
Meerut
26 Aug 2026

चंडीगढ़ के बाद पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश, BKI मॉड्यूल का पंजाब कनेक्शन

चंडीगढ़ के बाद पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश, BKI मॉड्यूल का पंजाब कनेक्शन
Chandigarh-Punjab
26 Aug 2026

कोटकपूरा में भाविप के शिविर में 98 लोगों ने मरणोपरांत नेत्रदान का लिया संकल्प

98 people pledged to donate their eyes posthumously at a Bharat Vikas Parishad (BVP) camp in Kotkapura.
Chandigarh-Punjab
26 Aug 2026

कानपुर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया बारावफात, परेड से निकला भव्य जुलूस-ए-मोहम्मदी

Barawafat Celebrated with Fervor and Enthusiasm in Kanpur Grand Juloos e Mohammadi' Taken Out from Parade
Kanpur
26 Aug 2026

लुधियाना में लक्ष्मी लेडी क्लब ने करवाया नाटक का मंचन

Laxmi Ladies Club organized a play performance in Ludhiana.
Ludhiana
26 Aug 2026

चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर पर एबीवीपी का शक्ति प्रदर्शन

ABVP's show of strength at the Student Centre of Panjab University, Chandigarh.
Chandigarh-Punjab
26 Aug 2026

55 लाख व्यूज वाली किसिंग कार की कहानी में ट्विस्ट, तीन दोस्तों ने मिलकर रचा था पूरा आइडिया

55 लाख व्यूज वाली किसिंग कार की कहानी में ट्विस्ट, तीन दोस्तों ने मिलकर रचा था पूरा आइडिया
Madhya Pradesh
26 Aug 2026

मुगलसराय-चहनिया मार्ग पर सड़क बही, पटपरा के पास एक दर्जन गांवों का संपर्क टूटा

Road washed away on Mughalsarai-Chahaniya route connectivity to dozen villages near Patpara severed
Ballia
26 Aug 2026

पीलीभीत: गलत पहचान में दूसरे पवन के घर पहुंची पुलिस, तोड़फोड़ और नकदी-जेवर ले जाने का आरोप

Police reached the wrong Pawan house due to mistaken identity in Pilibhit
Pilibhit
26 Aug 2026

'यूपी में गुंडा व माफिया राज सपा के सरकार में था', देखें अमर उजाला के सवाल पर क्या बोले अनुराग ठाकुर

Anurag Thakur said that the rule of goons and the mafia prevailed in UP during the SP government
Noida
26 Aug 2026

झांसी में सुकुवां-ढुकुवां डैम ओवरफ्लो, 30 हजार क्यूसेक से अधिक पानी बेतवा में छोड़ा

Jhansi Sukwan-Dhukwan Dam overflows over 30,000 cusecs of water released into the Betwa River
Jhansi
26 Aug 2026

कानपुर: तेज बारिश से घाटमपुर में हुआ जलभराव, बाजारों में भी भरा पानी

Kanpur Heavy rain causes waterlogging in Ghatampur markets also flooded
Kanpur
26 Aug 2026

मिस यूनिवर्स केजिया लिज मेजो का युवाओं को संदेश- शिक्षा और भागीदारी से बदलेगा देश का भविष्य

मिस यूनिवर्स केजिया लिज मेजो का युवाओं को संदेश- शिक्षा और भागीदारी से बदलेगा देश का भविष्य
Rajasthan
26 Aug 2026

VIDEO: सड़क किनारे डाल दिए सड़े हुए आलू, दुर्गंध से राहगीरों और छात्र-छात्राओं की बढ़ी परेशानी

Rotten Potatoes Dumped Along Road Cause Foul Smell, Trouble for Passersby and Students
Mainpuri
26 Aug 2026

नोएडा: मेट्रो का स्काईवॉक तैयार, यात्रियों के लिए जल्द खुलने की तैयारी

Skywalk connecting Metro's Blue and Aqua Lines is ready
Noida
26 Aug 2026

VIDEO: कमला नगर में आधी रात व्यापारी से ढाई लाख लूटे

Trader robbed of ₹2.5 lakh in Kamala Nagar at midnight
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: दिल्ली के विशेषज्ञों ने बनाए युवती और बालिका के स्केच

Delhi experts created sketches of the young woman and the girl
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: बेकाबू कार ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, एक की मौत, 5 घायल

Out-of-control car rams into e-rickshaw; one dead, five injured
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: पुलिस आयुक्त से की शिकायत, तब दर्ज हुई प्राथमिकी

FIR registered after complaint was lodged with the Police Commissioner
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: किशोरी से गेस्ट हाउस में सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को भेजा जेल

Two sent to jail in connection with the gang-rape of a teenage girl at a guest house
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: घर में घुसकर मां-बेटी की पिटाई

Mother and daughter beaten up after intruders break into their home
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: बेकरी में करंट लगने से कर्मचारी की मौत

Worker dies of electrocution at bakery
Agra
26 Aug 2026

VIDEO: अध्यापिका से आठ लाख ठगे, शारीरिक शोषण का आरोप

Teacher swindled of 8 lakh allegation of sexual exploitation
Agra
26 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

एप में पढ़ें

Followed