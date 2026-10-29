कन्नौज में शौच के लिए गए वृद्ध किसान की तालाब में डूबने से मौत

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कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत समधन चौकी के खाड़े देवर गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बुधवार देर रात शौच के लिए निकले 60 वर्षीय किसान नरेश कुमार की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि पैर फिसलने की वजह से वह गहरे पानी में चले गए। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा खोजबीन के दौरान गुरुवार सुबह करीब सात बजे तालाब से उनका शव बरामद हुआ। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

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