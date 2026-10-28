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कन्नौज: महिला को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तिगुड़िया में बुजुर्ग महिला सोनतारा पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने त्वरित और कड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार देर रात तालग्राम रोड स्थित पुलिया के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सर्वेश बाथम (42) के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर सीएचसी छिबरामऊ में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की है।
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