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कन्नौज: महिला को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस समेत ये सामान बरामद

Wed, 28 Oct 2026 09:36 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 28 Oct 2026 09:36 AM IST
सार

Kannauj News: छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तिगुड़िया में बुजुर्ग महिला सोनतारा पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने त्वरित और कड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार देर रात तालग्राम रोड स्थित पुलिया के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सर्वेश बाथम (42) के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर सीएचसी छिबरामऊ में भर्ती कराया गया है।

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Kannauj Case of a woman being set on fire after being doused with petrol accused arrested following encounter
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार देर रात तालग्राम रोड स्थित पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में आरोपी सर्वेश बाथम (42) के पैर में गोली लगी। उसे सीएचसी छिबरामऊ में भर्ती कराया गया है।

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ग्राम तिगुड़िया निवासी सोनतारा (60) का बेटा अनुज राजस्थान के हनुमान गढ़ी में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। 10 दिन पहले अनुज साथ में काम करने वाले तालग्राम के बेहटा खास के सर्वेश की पत्नी को साथ लेकर चला गया। मंगलवार रात सर्वेश ने अनुज की मां को पेट्रोल डालकर दिया गया था, जिसमें वह झुलस गई थी।

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ये सामान हुआ बरामद
पति की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसके पास से तमंचा, एक कारतूस, दो खोखा, मोबाइल फोन और बाइक बरामद हुई है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

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