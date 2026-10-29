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कन्नौज: शौच करने गए वृद्ध की तालाब में डूबने से मौत, पैर फिसलने से हादसे की आशंका, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Thu, 29 Oct 2026 10:29 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 29 Oct 2026 10:29 AM IST
सार

Kannauj News: गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में बुधवार देर रात शौच के लिए निकले 60 वर्षीय किसान की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि पैर फिसलने की वजह से वह गहरे पानी में चले गए। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा खोजबीन के दौरान गुरुवार सुबह करीब सात बजे तालाब से उनका शव बरामद हुआ।

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Kannauj Elderly man drowns in pond while out to relieve himself incident suspected to caused by a slip
वृद्ध की तालाब में डूबने से मौत - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कन्नौज जिले के गुरसहायगज कोतवाली क्षेत्र में शौच के लिए गए एक वृद्ध की तालाब में डूबने से मौत हो गई। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान सुबह करीब सात बजे तालाब में उनका शव मिला। घटना से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कोतवाली क्षेत्र की चौकी समधन के ग्राम खाड़े देवर निवासी नरेश कुमार (60) बुधवार को देर-रात शौच के लिए जा रहे थे।

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इसी दौरान आशंका जताई जा रही है कि पैर फिसलने के कारण वह तालाब में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। काफी देर तक उनके घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर उनकी तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद सुबह करीब सात बजे तालाब में नरेश कुमार का शव दिखाई दिया। गांव के ही सुरेश चंद्र कठेरिया ने तालाब से शव को बाहर निकाला।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल रहा। इस दौरान प्रशासन भी अलर्ट रहा। बताया गया कि किसान के परिवार में छह बेटे और पांच बेटियां हैं। वृद्ध की अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, गांव में भी इस दर्दनाक घटना को लेकर मातम पसरा हुआ है। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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