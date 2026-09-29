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चोरी करने गए युवकों ने पहचान उजागर होने के डर से की अधेड़ की हत्या
जौनपुर जिले के गोदाम चौराहा स्थित ज्वेलर्स की दुकान के बाहर सो रहे अधेड़ उदयराज यादव (52) की सिर पर रॉड से प्रहार कर हत्या करने की घटना का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार, चारों आरोपी नशे के आदी हैं और शराब के लिए रुपये जुटाने के मकसद से दुकान में चोरी करने पहुंचे थे। इसी दौरान पास में सो रहे उदयराज की नींद खुल गई। पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने उनके सिर पर रॉड से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
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