यूपी: अधेड़ को रॉड से पीटकर मार डाला, पहचान उजागर होने के डर से चोरों ने की थी हत्या; 12 घंटे में तीन गिरफ्तार

जौनपुर जिले के गोदाम चौराहा स्थित ज्वेलर्स की दुकान के बाहर सो रहे अधेड़ उदयराज यादव (52) की सिर पर रॉड से प्रहार कर हत्या करने की घटना का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार, चारों आरोपी नशे के आदी हैं और शराब के लिए रुपये जुटाने के मकसद से दुकान में चोरी करने पहुंचे थे। इसी दौरान पास में सो रहे उदयराज की नींद खुल गई। पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने उनके सिर पर रॉड से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

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