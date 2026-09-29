यूपी: अधेड़ को रॉड से पीटकर मार डाला, पहचान उजागर होने के डर से चोरों ने की थी हत्या; 12 घंटे में तीन गिरफ्तार
जौनपुर जिले में चोरी करने गए युवकों ने पहचान उजागर होने के डर से अधेड़ की हत्या कर दी। पुलिस ने 12 घंटे में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी मौके से भाग गया।
विस्तार
जौनपुर जिले के गोदाम चौराहा स्थित ज्वेलर्स की दुकान के बाहर सो रहे अधेड़ उदयराज यादव (52) की सिर पर रॉड से प्रहार कर हत्या करने की घटना का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार, चारों आरोपी नशे के आदी हैं और शराब के लिए रुपये जुटाने के मकसद से दुकान में चोरी करने पहुंचे थे। इसी दौरान पास में सो रहे उदयराज की नींद खुल गई। पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने उनके सिर पर रॉड से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
क्या है पूरा मामला
पुलिस ने घटना में शामिल आकाश गौतम, शेर बहादुर उर्फ शेरा और सूरज गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों भभौरी गांव के रहने वाले हैं। चौथा आरोपी रामू गौतम फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
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पुलिस के मुताबिक, 28 सितंबर की भोर गोदाम चौराहा स्थित दुकान के बाहर उदयराज यादव का शव मिला था। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के बाद एसएसपी ने घटना के खुलासे के लिए तीन टीमें लगाईं।
जांच के दौरान पुलिस को चार आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि शराब के लिए रुपये नहीं थे। चारों ने चोरी करने की योजना बनाई और गोदाम चौराहा स्थित दुकान को निशाना बनाने पहुंचे। इसी दौरान उनके ही गांव के उदयराज की नींद खुल गई। पहचान जाने जाने के डर से चारों ने मिलकर उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रॉड भी बरामद कर ली है।
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