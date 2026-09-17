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25 हजार दीपों से जगमगाया गोपी घाट, लेजर शो में दिखी जौनपुर की विरासत; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 17 Sep 2026 10:32 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 10:32 PM IST







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सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को सद्भावना पुल स्थित गोपी घाट पर 25 हजार दीपों का प्रज्वलन किया गया। हजारों दीपों की रोशनी से नदी तट जगमगा उठा। बड़ी संख्या में लोग इस भव्य आयोजन के साक्षी बने। इसके बाद लेजर शो के जरिए जौनपुर के इतिहास, संस्कृति, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों और विकास की झलक दिखाई गई। ... और पढ़ें

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