Jaunpur News: सुरेरी थानाध्यक्ष निलंबित, जफराबाद में एसपी के पीआरओ की तैनाती

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जौनपुर। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने शुक्रावर की रात कानून-व्यवस्था को लेकर कई थानाध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। जफराबाद, नेवढ़िया, गौराबादशाहपुर और सुरेरी थानों के प्रभारी बदले गए हैं। नेवढ़िया के थानाध्यक्ष निखिलेश तिवारी को लाइन हाजिर किया गया, जबकि सुरेरी के थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह को बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। एसपी के पीआरओ कमल नयन दुबे को जफराबाद का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। जफराबाद में तैनात मिथिलेश तिवारी को नेवढ़िया का थानाध्यक्ष बनाया गया है। एसओजी प्रभारी श्रीप्रकाश शुक्ला को गौराबादशाहपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहां तैनात गंगासागर मिश्रा को सुरेरी की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि सुरेरी के थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह को बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।