Jaunpur News: जोधपुर-मऊ एक्सप्रेस का शाहगंज में होगा ठहराव

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मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी,गोरखपुर सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 04823 जोधपुर-मऊ साप्ताहिक स्पेशल चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार शाम 5 बजे जोधपुर से चलकर पीपाड़ रोड, फुलेरा, जयपुर होते हुए दूसरे दिन बांदीकुई, भरतपुर, मथुरा जंक्शन, कन्नौज, कानपुर सेंट्रल, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम होते हुए शाहगंज 8.53 बजे पहुंचेगी, जिसके बाद खोरासन रोड, आजमगढ़, मुहम्मदाबाद होते हुए मऊ रात 11.40 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04824 मऊ-जोधपुर स्पेशल साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन 6 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक हर मंगलवार सुबह 4 बजे मऊ से प्रस्थान कर मुहम्मदाबाद, आजमगढ़, खोरासन रोड होते हुए, शाहगंज सुबह 7.3 बजे पहुंचेगी, यहां से अयोध्या धाम, कानपुर सेंट्रल, मथुरा जंक्शन, भरतपुर होते हुए दूसरे दिन जयपुर होते हुए जोधपुर 8:40 बजे पहुंचेगी।.......................................................................................................