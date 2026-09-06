{"_id":"6a9d4fe24cc16561b707b31a","slug":"video-youth-beaten-outside-restaurant-dragged-20-metres-by-hair-video-goes-viral-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"उरई: रेस्टोरेंट के बाहर दबंगई, युवक को बाल पकड़कर 20 मीटर तक घसीटा; वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालौन कोतवाली क्षेत्र के बापूसाब मोहल्ले में पीएनबी बैंक के पास स्थित सैंडविच बार के बाहर दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई युवक एक युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। युवक को उठाकर जमीन पर पटकने के बाद हमलावर उसे बाल पकड़कर करीब 20 मीटर तक घसीटते दिखाई दे रहे हैं।

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