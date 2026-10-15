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उरई: कस्तूरबा विद्यालय की कक्षा सातवीं की छात्रा प्रतीक्षा बनीं एक दिन की डीएम

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 15 Oct 2026 02:59 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 02:59 PM IST







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उरई में मिशन शक्ति अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मडोरा की कक्षा सात की छात्रा प्रतीक्षा को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया। एक दिन की डीएम बनी प्रतीक्षा ने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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